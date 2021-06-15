ميسي يُقلد إحتفالية “مارادونا” ويصنع الحدث عالميا

تمكن النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” من تسجيل أول أهداف منتخب بلاده في “كوبا أمريكا” أمام منتخب “التشيلي” سهرة أمس الإثنين، وسجل “ليو” مخالفة عالمية تداولها مختلف رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

ولكن ليس الهدف “العالمي” الذي سجله “ميسي” من صنع الحدث، بل طريقة احتفاله التي كانت شبيهة بتلك التي احتفل بها “دييغو مارادونا” وهي المرة الثانية التي يقوم بها “ليو” بتقليد “مارادونا” الذي توفي شهر نوفمبر الماضي.

يذكر أن منتخب الأرجنتين تعادل مع منتخب تشيلي بنتيجة 1-1، وسيواجه منتخب التانغو منتخب الأوروغواي في ثاني مبارياته في بطولة “كوبا أمريكا” التي تجرى في “البرازيل”.