“ميسي” يُكرّم “إنيستا” بطريقته الخاصة !

حسب العديد من المصادر الصحفية الإسبانية فإن اللاعب الإسباني “أندريس إنيستا” خاض آخر نهائي له مع برشلونة أين سيغادر الفريق الكتالوني بإتجاه الصين.

وأكد “إنيستا” أنه سيكشف عن مستقبله في الأيام القليلة المقبلة وأكد أن الأمر بات واضحا للجميع.

وفي نفس السياق اراد “ليو ميسي” تكريم رفيق دربه بطريقته الخاصة أين فضل عدم الصعود معه لحمل تاج كأس الملك.

فمن العادات في نادي برشلونة أن يصعد القائدان لحمل اللقب، لكن بسبب أنه آخر نهائي للرسام الإسباني قرر “البرغوث” تكريمه.

يذكر أن إنيستا ذرف الدموع عند خروجه من أرضية الميدان وسط تصفيق جماهير إشبلية وبرشلونة.