ميسي يعتلي نجوم العالم ويتوج بجائزة الأفضل لسنة 2022

توج النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الإثنين، بجائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2022.

وتم الإعلن خلال حفل توزيع جوائز الفيفا، عن اختيار ليونيل ميسي، كأفضل لاعب في العالم لسنة 2022.

كما تسلم النجم الأرجنتيني، هذه الجائزة، من طرف رئيس الفيفا جياني أنفانتينو، بعد تفوقه على الثنائي الفرنسي كيليان مبابي، وكريم بن زيمة.

وجاء تتويج ميسي، بهذه الجائزة، للمرة الثانية في مسيرته، بعد قيادته منتخب الأرجنتين للتويج بكأس العالم 2022.