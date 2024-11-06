“ميشلان” للإطارات تقرّر طرد قرابة 19 ألف عامل

قررت الشركة الفرنسية لتصنيع الإطارات “ميشلان” إغلاق مصنعها وطرد قرابة 19 ألف عامل.

وأكدت شركة ميشلان، في بيانها، أن قرار الغلق جاء بسبب المنافسة من شركات تصنيع الإطارات الآسيوية. وتدهور التنافسية الأوروبية، بالإضافة إلى التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.

وعقب هذا القرار، قام عمال مصنع تابع لـ “ميشلان” في غرب فرنسا، أمس الثلاثاء، بحرق الإطارات.

كما تعهد العمال بتنظيم إضراب، بعد أن أعلنت شركة ميشلان بأنها ستغلق مَعملين بحلول مطلع عام 2026. على خلفية انهيار المبيعات.

وأضافت “ميشلان” في بيانها، إن قرار إغلاق مَعملين في منطقتي شوليه وفان، غربي فرنسا، اللذين يوظفان أكثر من 1250 شخصاً، اتُّخذ كملاذ أخير.