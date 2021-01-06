ميشيل ديكاستر للإذاعة الجزائرية: المغرب اشترى قنصليات في الأراضي الصحراوية المحتلة

كشفت الأمينة العامة للجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا، ميشيل ديكاستر أن المغرب اشترى قنصليات في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وفي حوار مع القناة الإذاعية الثالثة، اليوم الأربعاء، قالت ميشيل ديكاستر إن المغرب دفع ثمن افتتاح قنصليتين في الداخلة والعيون.

واعتبرت أن المغرب يريد التأثير على مصالح الأمم المتحدة وبطريقة ملتوية.

وأضافت “منذ 2014، طرد المغرب 283 مواطنا صحراويا من الأراضي المحتلة”.

وقالت إن رفض أعضاء مجلس الأمن للقرارات الأحادية الجانب التي اتخذها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب هو موقف إيجابي.

وعبرت ميشيل ديكاستر عن أملها في أن تكون الإدارة الأمريكية الجديدة في مستوى التراجع عن هذا القرار.