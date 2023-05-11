ميصالة: التعادل السلبي نتيجة مفخخة”

اعتبر لاعب اتحاد العاصمة، ميصالة مرباح، بأن نتيجة التعادل السلبي التي عاد بها فريقه أمس الأربعاء، من جنوب افريقيا هي نتيجة مفخخة.

وصرح مرباح، للصفحة الرسمية للاتحاد: “المباراة لم تكن سهلة بالنظر لعاملي الحرارة والرطوبة، في التوقيت الذي برمج فيه اللقاء”.

كما أضاف لاعب الاتحاد: “قدمنا أفضل ما لدينا، وعدنا بنتيجة التعادل السلبي، التي تعد ايجابية لكنها مفخخة”.

وتابع ميصالة مرباح: “كان المهم بالنسبة لنا في لقاء الذهاب هو تفادي تلقي أهداف، وحاولنا بكل جهدنا لتسجيل هدف من أجل تسهيل مهمتنا في لقاء العودة”.

يذكر أن اتحاد العاصمة عاد بالتعادل السلبي من جنوب افريقيا، في ذهاب نصف نهائي كأس الكاف، الذي جمعه بنادي أسيك ميموزا.