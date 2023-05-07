ميصالة مرباح: “حضرنا جيدا للمباراة الصعبة التي تنتظرنا”

اعترف لاعب اتحاد العاصمة، ميصالة مرباح، بصعوبة المباراة التي ستجمعهم بنادي أساك ميموزا، مؤكدا في ذات الوقت تحضيرهم الجيد لهذا الموعد.

وصرح مرباح، اليوم الأحد، لتلفزيون “النهار”: “تنتظرنا مباراة صعبة، خاصة وأنه تم برمجتها في توقيت حساس، تحت حرارة عالية، ورطوبة كبيرة”

كما أضاف: “حضرنا جيدا لهذه المباراة، وندرك جيدا بأن جمهور اتحاد العاصمة، وكل الشعب الجزائري يتنظرنا في هذا الموعد”.

وتابع ميصالة مرباح: “كل اللاعبين واعون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وسنتعاون جميعا من أجل العودة بنتيجة ايجابية”.