ميصالة مرباح يؤهل بصفة مؤقتة في صفوف وفاق سطيف

أعلنت إدارة فريق وفاق سطيف اليوم الأربعاء، عن تأهيل لاعبها الجديد ميصالة مرباح، بصفة مؤقتة، واستثنائية، من طرف لجنة التأهيل.

وكشف وفاق سطيف، عبر حسابها الرسمي، أن لجنة التأهيل التابعة “للفيفا”، أهلت اللاعب مرباح، لمدة موسم واحد، بصفة مؤقتة واستثنائية، في انتظار الفصل النهائي.

وجاء هذا القرار، بعد مراسلة إدارة الوفاق الهيئة الدولية، وتقديمها لملف كامل، بعد اعتراض نادي هلال الشابة التونسي، على توقيع اللاعب في النادي السطايفي.

وأوضح مسؤولو الوفاق، أن ذات الهيئة، أمهلت إدارة النادي التونسي، 10 أيام للطعن في القرار، واثبات وضعيتها القانونية لموسم 2020/2021.

وأكد إدارت وفاق سطيف، أنها ستقوم بإضافة اللاعب ضمن القائمة الإفريقية، قبل 30 نوفمبر المقبل، ليضاف إلى قائمة الـ25 لاعبا المعنيين بالمنافسة الإفريقية.