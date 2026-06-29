ميصالة مرباح يلتحق بشبيبة القبائل

حسمت إدارة فريق شبيبة القبائل، صفقة جديدة ضمن الميركاتو الصيفي الجاري، من خلال تعاقدها مع اللاعب ميصالة مرباح.

وأعلنت إدارة شبيبة القبائل، عبر الموقع الرسمي للفريق، عن تعاقدها مع لاعب وسط الميدان ميصالة مرباح.

كما أثنى مسؤولو الشبيبة، على خبرة، وامكانات لاعبهم الجديد، مبدين ثقتهم في تقديمه الإضافة اللازمة للفريق.

يذكر أن ميصالة مرباح، يعد ثاني صفقة تحسمها إدارة شبيبة القبائل، هذا الصيف، بعد صفقة اللاعب باديس بوعمامة.