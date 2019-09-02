ميغان ماركل تتخذ قرار صارما بخصوص والدها وطفلها!

أشارت تقارير إعلامية جديدة، أن دوقة ساسيكس “ميغان ماركل”، ليس لديها أي خطط لإسترجاع علاقتها مع والدها مرة أخرى، بعدما عاد لمهاجمتها مجددا.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، كشفت مصادر مقربة من ميغان ماركل، إنها قررت قطع كل علاقاتها مع والدها، توماس ماركل، بعدما هاجمها علنيا.

ولا يعتزم الزوجان الملكيان، ميغان ماركل والأمير هاري، السماح لوالد الدوقة، برؤية حفيده “آرتشي”، البالغ من العمر 4 شهور.

وقالت مصادر مقربة، لصحيفة “ذي صن” البريطانية: “إنه موقف محزن للغاية، لكن ميغان اتخذت القرار الصعب، بأنه لم تعد لها علاقة نشطة مع والدها مجددا”.

وأضاف ذات المصدر: “كان هذا في الواقع، قرارا اتخذته دوقه ساسيكس قبل بعض الوقت، ومن الواضح أنه تحطم قلبها، لكن عليها حماية نفسها وزوجها وإبنها”.

وتابع ذات المصدر: “توماس لم يقابل هاري، ومن غير الواضح، أن يقابل آرتشي أيضا”.

وإنتقد والد ميغان ماركل، خلال نهاية الأسبوع، الرحلة الأخيرة للزوجين الملكيين، على متن طائرة خاصة، قائلا إنه لم يقابل صهره حتى الآن.