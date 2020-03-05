ميغان ماركل تتلقى عرضا للظهور في مسلسل بـ 5 ملايين دولار مقابل 5 ثواني

عرضت شركة لمستحضرات التجميل الألمانية، على زوجة الأمير هاري ميغان ماركل، مبلغ 5 ملايين دولار، مقابل 5 ثوان، للظهور في مسلسل suits بدور راشيل زان.

وكتبت الشركة في تغريدة وجهتها إلى شركة NBCUniversal التي بثت مسلسل Suits ، قالت فيها إنها ستدفع مبالغ ضخمة مقابل ظهور ميجان ماركل مع منتجها ضمن المسلسل التلفزيوني.

وكانت ميجان ماركل تخلت عن المشاركة في بطولة مسلسل Suits في دور راشيل زان، بمجرد أن أصبحت مخطوبة للأمير هاري، على الرغم من سيرتها الذاتية الناجحة في التمثيل.

ويأتي هذا العرض المغري من قبل شركة مستحضرات التجميل الألمانية عقب أنباء عن موافقة دوقة ساسيكس على تسجيل تعليق صوتي لصالح شركة ديزني، مقابل أن يُمنح أجرها لصالح جمعية خيرية معنية بحماية الفيلة.