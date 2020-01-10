ميغان ماركل تعود إلى كندا والمملكة تعقد محادثات عاجلة في القضية

عادت،ميغان ماركل زوجة الأمير هاري،اليوم الجمعة إلى كندا، وسارعت المملكة لعقد محادثات عاجلة للنظر في القضية.

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، أن زوجة الأمير هاري قررت العودة اليوم إلى كندا.

وأوضحت نفس المصادر أن قرار رجوع ميغل إلى كندا جاء عقب إعلان الزوجين بأنهما قررا الإنسحاب من المهمات الملكية.

وكشفت المصادر أن المملكة متأثرة بالقرار، سارعت في عقد محادثات عاجلة مع أسرتها لحل الأزمة.

هذا وقد مضى الزوجين عطلة طويلة في كندا مع ابنهما “آرتشي” قبل العودة إلى بريطانيا، وإعلان خبر إعتزالهما المهمات الملكية هذا الأسبوع.

وذكرت وسائل إعلام أن ميغان سافرت الخميس وهي لم تكن تنوي البقاء في بريطانيا لفترة طويلة.

وأنها تركت طفلها “آرتشي” في كندا مع المربية في منزل صديقتها المقربة التي تعيش هناك.

وقالت الناطقة بإسم الزوجين لوكالة “فرانس برس”، أنها لايمكن لها تأكيد التقارير التي تفيد بأن الدوقة موجودة في كندا، ورفضت تقديم مزيد من التفاصيل.