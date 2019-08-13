ميغان ماركل تنفصل عن الأمير هاري وهذه التفاصيل!

إنفصلت النجمة الأمريكية، “ميغان ماركل”، عن زوجها “الأمير هاري”، وفرق بينهما متحف “مدام توسو للشمع”، بعدما قرر فصل تمثاليهما.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وضع تمثال “الأمير هاري”، إلى جانب تماثيل العائلة البريطانية المالكة.

ووضع تمثال “ميغان ماركل”، إلى جانب مجموعة من أبرز المشاهير، على غرار “فكتوريا بيكام” و”ديفيد بيكام”، و”بريانكا تشوبرا”.

وعلق المدير العام للمتحف، “ستيف ديفيس” على الأمر قائلا: “تستمر ميغان في اتباع نهجها الخاص كفرد ملكي، ونريد أن نعكس مكانتها وشهرتها المستقلة”.

وعن الفصل بين تمثالي، “الأمير هاري” و”ميغان ماركل”، قال مدير المتحف، أن هذا الإجراء سيكون مؤقتا.