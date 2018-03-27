ميـــاه الســــدود تكفـــي الجزائرييـــن لعـــاميــــن!

نسبة الامتلاء تجاوزت 60 من المئة ويمكنها استقبال كميات كبيرة

سد بني هارون و6 سدود أخرى كبرى امتلأت بنسبة 100٪

المياه الموجدودة حاليا في السدود تقدر بـ 4 ملايير مكعب

تجاوزت نسبة امتلاء السدود 60 من المئة على المستوى الوطني، وهذا بكمية مخزنة تجاوزت 4 ملايير متر مكعب، بعد تساقط كميات كبيرة من مياه الأمطار خلال الاضطراب الجوي الأخير التي عرفتها مختلف ولايات الوطن، خلال 72 ساعة الأخيرة المنصرمة، خاصة على مستوى الولايات الشرقية من الوطن، وهو ما يسمح باستقلالية تامة لاحتياجات المياه لمدة تقارب الـ24 شهرا.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار» من الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، والتي تخص نسبة امتلاء السدود وكميات المياه المخزنة، خلال 24 ساعة الأخيرة، فإن السدود على مستوى الجهة الشرقية من الوطن قد سجلت أعلى نسبة امتلاء تقدر بـ 68 من المئة بقدرة تخزينية وصلت إلى 1.745 مليار متر مكعب.

أما بالجهة الغربية من الوطن فقد تم تسجيل نسبة امتلاء السدود قدرت بـ 51.48 من المئة، بطاقة تخزينية قدرت بـ 521 متر مكعب، أما بناحية الشلف، فقد تم تسجيل نسبة امتلاء قدرت بـ 61.65 من المئة، بطاقة تخزينية قدرت بأزيد من مليار متر مكعب.

وحسب ذات المعلومات التي تحوزها «النهار» نقلا عن ذات المصادر، فإنه قد تم تسجيل امتلاء عدد من السدود بنسبة وصلت إلى 100٪، على غرار سد سيكاك بتلمسان، أما بالجهة الشرقية فقد تم تسجيل امتلاء 7 سدود بنسبة وصلت إلى 100٪، على غرار سد بني هارون بميلة وسد بوسيابة بجيجل وسد القصير والعقرم وبني زيد بسكيكدة، فضلا عن سدي بوقوس ومكسة في الطارف.

وأكدت المصادر التي أوردت المعلومات لـ»النهار»، بأن كل السدود على المستوى الوطني لا تزال تستقبل كميات من مياه الأمطار والثلوج الذائبة، خلال الساعات القليلة المنصرمة، وهو ما من شأنه أن يرفع نسبة الامتلاء إلى ما يقارب 62 ٪ أو 63 ٪.

وأضاف ذات المصدر بأن المياه المخزنة على مستوى السدود في الوقت الحالي ستسمح للجزائريين بعيش أريحية تامة خلال الصائفة المقبلة، من حيث احتياجاتهم للمياه الشروب أو مياه الموجهة لقطاع الفلاحة والسقي، حيث أن هذه الكمية ستسمح بتلبية احتياجات الجزائر لمدة تقارب 24 شهرا.