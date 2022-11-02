ميقاتي: لا تتركوا لبنان وحيدا

قال نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء لجمهورية لبنان، أنه مع انعقاد القمة تنتصر الجزائر اليوم في استقبال القمة التي نعلق عليها أمالا كثيرة. في أن تكون إمتدادا للإنتصار والتضامن العربيين.

وأشار نجيب ميقاتي، في كلمة له خلال اشغال اليوم الثاني من الدورة الـ31 للقمة العربية أن لبنان الذي تعرفونه قد تغير “بلد الأرز” قد تغيّر المنارة المشرقة قد انطفأت. والمرفأ الذي كان يعتبر بابل الشرق إنفجر. والمطار الذي يعتبر المنارة تنطفئ فيه الأنوار لعدم وجود المحروقات. مشيرا إلى أن “نحن في دولة تعاني حياتيا اجتماعيا وبيئيا. ونحارب الأوبئة بأقل الإمكانيات حتى وصلنا الى اللحم الحي”

وأضاف ميقاتي، أن لبنان اليوم غير قادرة على استضافة ديموغرافية عربية باتت تفارب نصف الشعب اللبناني. مؤكدا أن البيوت التحتية مترهلة ومواردنا قليلة. كما نعاني تضخما كبيرا لا مثيل له. مؤكدا أن الظروف الإستثنائية التي يمر بها لبنان جعلته يواجه منذ سنوات أسوء أزمة إقتصادية واجتماعية في دولتنا نالت من سائر المؤسسات ووضعت غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر. كما تسببت في هجرة الكثير من الطاقات الشابة والمتوعدة لخيرة ابنائه.

كما أشار ميقاتي إلى أن الحكومة اللبنانية وجدت نفسها أمام أزمة غير مسبوقة حتمت عليها السير بحذر شديد لتدارك الوضع. وتأسيس الأرضية المناسبة للوصول إلى بر الامان. فبالرغم من الظروف نجحنا في تحقيق العديد من الأهداف التي وضعناها من أبرزها إجراء الإنتخابات البرلمانية. وتواصل للسير قدما بكل الإصلاحات للخروج من محنتنا الحاضرة. آملا في إنتخاب رئيس جديد يلم شمل اللبنانيين.

كما دعا رئيس الخارجية اللبناني إلى ضرورة التكاتف والتعاون والتنسيق ومد الجامعة العربية لمظيد من الدعم. مؤكدا التضامن الكامل مع القضايا العربية وعلى رأسها الفلسطينية.

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