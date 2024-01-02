ميقاتي يحذر  الإحتلال الصهيوني من تصدير إخفاقاته في غزة نحو الحدود الجنوبية

أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الإنفجار الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وإعتبر ميقاتي أن الانفجار في الضاحية الجنوبية ببيروت جريمة إسرائيلية تهدف لإدخال لبنان في مرحلة جديدة.

كما حذر ميقاتي تصدير الإحتلال الصهيوني لإفاقاته إلى لبنان قائلا: “نُحذّر من لجوء المستوى السياسي الإسرائيلي إلى تصدير إخفاقاته في غزة نحو الحدود الجنوبية لفرض وقائع وقواعد اشتباك جديدة”