ميقيداش :”شباب بلوزداد يستحق التأهل إلى الدور نصف النهائي من الكأس”

أكد المدرب المساعد في شباب بلوزداد ناصر ميقيداش أحقية فريقه في التأهل إلى الدور نصف النهائي على حساب ترجي مستغانم.

وقال ناصر ميقيداش خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “هذه هي مباريات كأس الجزائر، و حتى الفرق لديها الحق في التأهل، المباراة فزان بها عن طريق ضربات الترجيح، و كنا الأفضل أمام مستغانم رغم أنه فريق طموح جدا”

كما أضاف ميقديداش “أشكر الأنصار الذين تنقلوا إلى قسنطينة لمساندة اللاعبين، الأنصار تنقلوا رغم أننا مررنا بفترة صعبة، كان لهم دور كبير في تأهلنا إلى الدور نصف النهائي”.

وختم أحد صناع التأهل إلى الدور القادم “كل الفرق التي سنواجهها ستكون قوية و على كل فريق يجب عليه التحضير بشكل جدي، نكهة الكأس جيدة، و أتمنى من كل قلبي آن نتوج بهذه الطبعة”.