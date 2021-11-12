ميكاحلي : عملية بيع التذاكر للأنصار تسير وفق ما هو مطلوب

أبدى الملازم الأول عن ولاية البليدة ميكاحلي عبد الحفيظ رضاه التام عن سير عملية بيع التذاكر في تشاكر بالبليدة.

وأكد ميكاحلي على العملية تسيير وفق ما هو مخطط ومطلوب من السلطات حيث قال في تصريح له للنهار اليوم الجمعة “إنطلاق عملية التذاكر صباحا، نقف على العملية على قدم وساق إلى جانب تأمين بيع التذاكر، و نشر القوات عبر مختلف مناطلق الملعب من أجل حماية أكبر”.

وأضاف عن توافد الأنصار “ضمان وصول المناصرين إلى شبابيك الملعب هذا هو الاهم بالنسبة لنا والذي نقف عليه”.

كما ختم عن شروط “إظهار الجواز الصحي امر ضروري والعملية تسير وفق ما نريده”.

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شرع المسؤولون عن مركب ملعب مصطفى تشاكر في عملية بيع التذاكر صبيحة اليوم بداية من 08:00 صباحا وسط تنظيم محكم وحضور معتبر من الأنصار.

و من المنتظر أن تتواصل عملية بيع التذاكر إلى حدود بيع 14 الف تذكرة المحددة من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وعرفت العملية حضور معتبر للأنصار الذين توافدون في الصباح المبكّر ما يؤكد نيتهم في دعم زملاء القائد رياض محرز أمام بوركينافاسو الثلاثاء المقبل.

كما أن عرفت العملية عرفت شراء التذكر بإظهار الجواز الصحي.

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