ميكانيكي وشريكه يعتديان على شقيقين عسكريين ببوشية 

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج، في حق المتهمين الموقوفين كل من المدعو ” ب.كريم” ميكانيكي، وشريكه المدعو ” خ. عبد الرؤوف”.

وجاء ذلك، لضلوع المتهمين، في قضية ضرب وجرح عمدي، ذات وقائع متفاوتة الخطورة. لاستعمالهما أسلحة بيضاء محظورة ” سيف وسكاكين”، خلال اعتداء خطير طال شخص الضحيتين. كل من و”ش.م” عسكري برتبة ” نقيب و ” ش.أ” وشقيقه الاكبر ضابط بالجيش الوطني الشعبي” برتبة ” رقيب” . اللذين مثلا أمام هيئة المحكمة مضمدين لاصاباتهما بجروح بليغة بمختلف أنحاء جسدههما. مرفقين بشهادتين طبيتين الأولى قدرت ب21 يوما، أما الثانية بعجز طبي قدره 15 يوما.

وفي ملف القضية التي ناقشها رئيس الجلسة بكل تفاصيلها، فإن الوقائع انطلقت بتاريخ 23 ماي 2022. في حدود الساعة الرابعة مساء تقدما الضحيتين كل من الشقيقين ” ش.م” و” ش.أ” أمام فصيلة المساس بالأشخاص بالفرقة الجنائية، بشكوى. مفادها بأنه بينما كانا بالقرب من مستودع لتصليح العجلات بصدد تصليح مركبة الضحية ” ش.أسامة” بحي الدوزي بباب الزوار، تعرضا إلى اعتداء،خطير.

تم على اثره تحويلهما إلى مصالح مستسفى سليم زميرلي، نظرا لحجم الاصابات حسب تصريحات الطاقم الطبي هناك، بحيث اكمل الضحية” ش.م” العلاج بالمستشفى العسكري عين النعجة.أين استفاد من عجز طبي مؤقت قدره 15 يوما، أما شقيقه ” أسامة” فقد استفاد من 21 يوما كعجز طبي مؤقت هو الآخر.

وصرح الضحية ” ش.م” أن الاعتداء وقع في حدود الساعة السابعة مساء، بينما كان برفقة شقيقه ” أسامة” على متن مركبة من نوع ” بيجو 308″، بصدد البحث عن ورشة ميكانيك لاصلاح عطب بسيارته.

وعلى مستوى طريق الترامواي بحي الدوزي، وجدا مستودع لتصليح العجلات فتوقفا، فتقدم اليهما المكانيكي. وبعد أن أستفسر منهما طلب منهما التريث إلى غاية التفرغ من تصليح سيارة احد الزبائن، فبقي برفقة شقيقه في الإنتظار.

مضيفا انه بعد لحظات شاهد شقيقه ” أسامة” يفر من قبضة المشتبه فيه ” ب.فؤاد”. الذي كان يلاحقه بغرض ضربه بواسطة سكين من نوع ” بوشية”. وعليه تدخل لفك الشجار ليقوم خلالها المدعو ” فؤاد” بضرب شقيقه ” اسامة” بنفس السلاح على مستوى أصابع اليد اليمنى. وفي تلك الأثناء طعن بسلاح ابيض على مستوى أسفل البطن الجهة اليمنى ففر نحو بجلدته.

وأضاف الشاكي انه في تلك اللحظة هاجماهما مجموعة من الأشخاص. وعلى اثرها تعرض لعدة اصابات بالوجه، وطعنة أسفل المؤخرة وطعنة على مستوى البطن من طرف ” ب.كريم”. فقام بنقل شقيقه وهو في حالة رعب وركبا السيارة وغادرا المكان على

وجه السرعة معصبين الرأس وهما يقطران بالدماء.

وخلال جلسة المحاكمة حاول المتهمين كليهما، إنكار ما نسب اليهما من تهم، أمام هيئة المحكمة. مصرحين أن سبب الاعتداء هو وقوع مناوشات كلامية بينهما. لتواجد سيارة الضحيتين بالقرب من منزل أحد المتهمين فطلبت منهما الانصراف.

من جهته دفاع الضحتين بعدما التمس التأسس كطرف مدني، التمس تعويضا ماليا قدره مليار سنتيم في حق كل واحد من موكليه جبرا بالاضرار اللاحقة بهما.