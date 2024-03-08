ميكيداش: “الموسم لازال طويلا وهدفنا اهداء لقب لأنصار الشباب”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مساعد مدرب شباب بلوزداد، ناصر ميكيداش، عن عزم فريقه على اهداء لقب لجمهور الفريق في الموسم الجاري.
وصرح ميكيداش، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “اقصاءنا الأخير كان له أثر كبير على الفريق، مثلما هو الحال على أنصارنا”.
كما أضاف: “نجحنا في الفوز بآخر مبارياتنا، ونطمح للفوز بمباراتنا المقبلة من أجل نسيان خيبتنا الأخيرة والحفاظ على الديناميكية”.
وتابع ناصر ميكيداش: “البطولة لا زالت طويلة، بالإضافة لمنافسة كأس الجزائر، وهدفنا إحراز لقب هذا الموسم واهدائه لجمهورنا”.
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