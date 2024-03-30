ميكيداش: “حاليا هدفنا الأساسي هو التتويج بالكأس”

ثمّن مساعد مدرب شباب بلوزداد، ناصر ميكيداش، تأهل فريقه على حساب فريق أقبو، لربع نهائي كأس الجزائر، مؤكدا بأن هذه المنافسة تعتبر من أهداف فريقه.

وصرّح ميكيداش، عقب فوزهم على أقبو بنتيجة(2-0): “مباريات الكأس دائما تكون صعبة، سواءً داخل أو خارج الديار”.

كما أضاف: “فريق أقبو قدّم مردوداً قوياً، فرغم سيطرتنا على الكرة، إلاّ أننا واجهنا صعوبة في تسجيل الأهداف، لكن حققنا الأهم في النهاية”.

وأردف مساعد مدرب الشباب: “في الوقت الحالي هدفنا الأساسي لهذا الموسم هو التتويج بكأس الجزائر، وسنُحضّر كما ينبغي بالامكانيات التي نملكها لبلوغ أبعد حد”.

وتابع ناصر ميكيداش: “نحن من نشّط نهائي الموسم الماضي، وسنواصل لعب الأدوار الأولى هذا الموسم في البطولة، والكأس”.