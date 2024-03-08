ميكيداش: “علينا عدم استصغار فريق الخروب لضمان التأهل في كأس الجزائر”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مساعد مدرب شباب بلوزداد، ناصر ميكيداش، عن المباراة المقبلة التي ستجمعهم بجمعية الخروب، برسم الدور الـ16 من كأس الجزائر.
وقال ميكيداش، اليوم الجمعة، في تصريح للإذاعة الوطنية: “مباراتنا أمام الخروب في كأس الجزائر نحن مطالبون فيها بتقديم كل ما لدينا”.
كما أضاف مساعد مدرب شباب بلوزداد: “يجب علينا عدم استصغار فريق جميعة الخروب، خاصة في مباراة الكأس”.
وتابع ناصر ميكيداش: “سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا في هذه المباراة، بهدف تحقيق الفوز، والتأهل للدور المقبل من كأس الجزائر”.
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