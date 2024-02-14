ميكيداش: “مباراتنا أمام الأهلي المصري ستلعب على جزئيات”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر المدرب المساعد لفريق شباب بلوزداد، ناصر ميكيداش، بأن المباراة المقبلة التي ستجمعهم بالأهلي المصري، ضمن رابطة أبطال إفريقيا، ستلعب على جزئيات.
وقال ميكيداش، في تصريح، للصفحة الرسمية للشباب: “مباراتنا أمام الأهلي المصري ضمن رابطة أبطال إفريقيا ستلعب على جزئيات”.
كما أضاف: “سنواجه منافساً قوياً وعنيد سبق له التتويج بهذه البطولة لعدة مرات، ما سيجعل المباراة قوية”.
وأردف مساعد مدرب شبا بلوزداد: “سيكون لدينا بعض الغيابات في تعداد اللاعبين بسبب الإصابات، خلال هذه المباراة، إلا أننا نملك البدائل المناسبة”.
وتابع ناصر ميكيداش: “الإدارة، والطاقم الفني، قمنا باللازم لوضع الفريق في أحسن الظروف، ونتمنى أن يكمل اللاعبين المهمة من أجل اسعاد أنصارنا”.
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