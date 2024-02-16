ميكيداش: “نملك لاعبين قادرين على الإطاحة بالأهلي المصري”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مساعد مدرب شباب بلوزداد، ناصر ميكيداش، ثقته في لاعبي فريقه، من أجل الإطاحة بالأهلي المصري، ضمن رابطة أبطال إفريقيا.
وصرح ميكيداش، للإذاعة الوطنية: “سنواجه فريق قوي يحسن لعب كرة القدم، والذي يعتبرالأكثر تتويجا برابطة الأبطال ما سيجعل مواجهته صعبة”.
كما أضاف: “حضرنا كما ينبغي لهذا اللقاء، بمركز سيدي موسى، لوضع اللاعبين في أفضل الظروف من أجل حصد النقاط الثلاثة”.
وأردف: “نملك لاعبين قادرين على الإطاحة بفريق الأهلي المصري، من المهم بالنسبة لفرقينا تحقيق ذلك للبقاء في سباق رابطة الأبطال”.
وتابع ناصر ميكيداش: “من المهم بالنسبة لنا حصد أكبر قدر ممكن من الناقط أمام الأهلي تحسبا لقادم مبارياتنا ضمن هذه المنافسة”.
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