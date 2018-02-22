ميكي كوين: “بينيتيز لن يغامر بسليماني”

أوضح اللاعب السابق لنادي نيوكاستل يونايتد الإنجليزي ميكي كوين، حظوظ إسلام سليماني، في تسجيل أول ظهور له مع ناديه الجديد خلال مواجهو بورنموث.

وصرح ميكي كوين بخصوص سليماني: “بينيتيز ليس بحاجة للمخاطرة بسليماني، إلا إذا كان مقتنعا بأن مهاجمه جاهز بدنيا بنسبة 100٪”.

وأضاف: “إذا كان بينيتيز، يريد في هذه المباراة، الإحتفاظ بالكرة والضغط، فإن سليماني سيحصل على موافقة المدرب”.

في المقابل أوضح كوين: “لا أعتقد أن سليماني، سيكون في كامل لياقته ليشارك يوم السبت، أعتقد أننا سنراه على مقاعد البدلاء”.

وينافس مهاجم الخضر إسلام سليماني، على مركز رأس حربة في تشكيلة نيوكاستل، كل من الإسباني جوسيليو والإنجليزي غايل.