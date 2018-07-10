ميلاد توأم من فصيلة النمر الملكي البنغالي النادرة في حديقة الحيوانات “موستالاند”

النمر من الصنف الذي التهم أحدها يد طفلة في مستغانم بداية الأسبوع الجاري

هذا النوع النادر من النمور موجود في الحدائق فقط

شهدت حديقة الحيوانات بحظيرة التسلية والترفية “موستالاند” بولاية مستغانم ولادة توأم من فصيلة النمر الملكي البنغالي الأبيض المهددة بالانقراض، وهو من نفس الصنف من النمور الذي التهم أحدها يد طفلة بذات الحديقة مع بداية هذا الأسبوع.

وقال مسؤول العيادة البيطرية بحديقة “موستالاند”، لخضر واسيني، إن “هذه هي أول حالة ولادة لتوأم من النمور البنغالية البيضاء بالجزائر، وهي حالة نادرة في العالم خاصة أن هذا النوع من القطط الكبيرة لا يعيش إلا في الحدائق ولم يعد موجودا في الطبيعة”، مشيرا إلى أن “التوأم حاليا في وضعية صحية جيدة”. وأضيف واسيني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن “الفريق الطبي للحديقة وفّر جميع الشروط الضرورية للرعاية البيطرية، والتي تسمح للصغيرين بالاعتماد على الأم ميلكا فقط من دون أي مساعدة”.

ومن المنتظر أن تشهد حديقة الحيوانات “موستالاند” ولادة نادرة ثانية لتوأم من فصيلة النمور البنغالية لـ”إلان”، وهي الأنثى الأخرى من نوع النمر الملكي البني الموجودة بالحديقة، حسب ذات المتحدث، حيث يحدث هذا في وقت تقبل الحديقة على الاحتفال بالذكرى الأولى لافتتاحها يوم الجمعة المقبل.

ووفقا لذات المصدر، تملك “موستالاند” ستة نمور من هذه الفصيلة النادرة، خمسة منها ولدت في 2013، وتسلمتها الحديقة كهدية من دولة الغابون، فيما تم استقدام النمر السادس من صربيا. ويوجد بهذا الفضاء الذي تم افتتاحه للزوار، شهر جويلية 2017، زهاء 100 حيوان من 36 صنفا وفصيلة من بينها “الذئاب القطبية البيضاء” و”اللاما” و”الياك” وقرود “البابوا” الغابونية و”تمساح النيل” والأنواع الجزائرية المهددة بالإنقراض على غرار “الضبع المرقط” و”الفنك”.