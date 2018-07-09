ميلاد توأم من فصيلة النمر الملكي البنغالي النادرة بحديقة موستالاند بمستغانم

شهدت حديقة الحيوانات بحضيرة التسلية والترفية “موستالاند” بولاية مستغانم ولادة توأم من فصيلة النمر الملكي البنغالي الأبيض المهددة بالانقراض.

حسبما علم اليوم الاثنين من إدارة الحديقة.

وأوضح مسؤول العيادة البيطرية بموستالاند، لخضر واسيني، أنّ هذه أول حالة ولادة لتوأم من النمور البنغالية البيضاء بالجزائر.

وهي حالة نادرة في العالم خاصة أن هذا النوع من القطط الكبيرة لا يعيش إلا في الحدائق ولم يعد موجودا في الطبيعة.”

وذكر ذات المتحدث، أنّ “التوأم حاليا في وضعية صحية جيدة خاصة أن الفريق الطبي للحديقة وفر جميع الشروط الضرورية.

للرعاية البيطرية والتي تسمح للصغيرين (2 كيلوغرام لكل صغير) بالاعتماد على الأم “ميلكا” فقط دون أي مساعدة.”

وتنتظر حديقة الحيوانات “موستالاند”، التي تحتفل بالذكرى الأولى لافتتاحها الجمعة المقبلة.

ولادة نادرة ثانية لتوأم من فصيلة النمور البنغالية لـ “إلان” وهي الأنثى الأخرى من نوع النمر الملكي البني الموجودة بالحديقة.