ميلاط : الأسرة الجامعية مدعوة للعب دورها في المرحلة الجديدة

شدّد، نائب رئيس السّلطة الوطنية المُستقلة للإنتخابات، عبد الحفيظ ميلاط، اليوم الخميس، على الأسرة الجامعية للعب دورا هاما في المشهد السياسي الذي تعرفه الجزائر.

وقال ميلاط خلال الندوة الوطنية الجامعية بمستغانم، أن “الأسرة الجامعية اليوم مدعوة لأن تلعب دورها في هذه المرحلة الهامة والحساسة، لا سيّما في ظل مشروع التعديل الدستوري”.

وأكّد المنسق الوطني للأساتذة الجامعيين “الكناس” أنّ الندوة الجامعية المنظمة التي تجمع عشرات الخبراء

والأساتذة تأتي تلبية لنداء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والذي دعا جميع النخب إلى المساهمة في هذا المشروع.

وأضاف المتحدث أن المرحلة الجديدة هي مرحلة الحرية الفكرية والأكاديمية لطرح كل ما تراه النخبة الجامعية مناسبا.

خاصة حسب ميلاط إنجاح التعديل الدستوري بما يتماشى ومتطلبات المجتمع الجزائري وتطوره وازدهاره.