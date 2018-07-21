ميلاط: الجامعة الجزائرية تصدّر 300 ألف بطال سنويا

كشف المنسّق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط، أنّ الجامعة الجزائرية تصدّر سنويا حوالي 300 ألف بطال.

أي بمعدل 3 ملايين بطال في 10 سنوات.

و أرجع منسق الكناس في إتصال هاتفي مع قناة “النهار”، سبب ذلك في سوء تسيير نظام “lmd”، والإغفال عن المسار المهني.

و أكد ميلاط، أنّه يتوجب إعادة بعث المسار المهني، حتى يكون هناك إختيار أنسب للتخصص الأنسب الذي يمكن خلق توازن داخل سوق الشغل.

وطالب منسق المجلس بتدخل الحكومة وتعيين خبراء لوضع سياسة فعلية على بعد عشرين سنة لإنقاذ الجامعة والطالب على حد سواء.