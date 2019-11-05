ميلاط: سلطة الإنتخابات ستتصدى للمال الفاسد خلال الحملة الإنتخابية!

قال نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الإنتخابات، عبد الحفيظ ميلاط، أن السلطة لن تسمح بإستعمال المال الفاسد خلال الحملة الإنتخابية المقبلة.

وأكد ميلاط، بأن السلطة ستتدخل في حال صرف أموال غير شرعية وبطريقة مبالغة، وستطالب بتقديم مبررات، وذلك خلال منتدى يومية المجاهد.

وطمأن ذات المتحدث المواطنين، بأن الحملة الإنتخابية للإستحقاقات المقبلة ستكون نزيهة، وذلك بفضل استعمال طرق تقنية غير مسبوقة، والتي ستستعمل كذلك خلال عملية الفرز.

ودعا ميلاط الشعب الجزائري، لعدم الإستماع للأصوات المشككة في نزاهة العملية الإنتخابية.

وكشف نائب رئيس سلطة الإنتخابات، أن البطاقية الوطنية الإلكترونية للناخبين أصبحت مضبوطة ومحينة، وستعرض على الإعلام الخميس المقبل.

كما أعلن ذات المتحدث، أن ميثاق أخلاقيات الحملة الإنتخابية، سيتم التوقيع عليها قريبا من طرف المترشحين للإنتخابات الرئاسية.

وحول نتائج عملية مراقبة استمارات المترشحين للإنتخابات، قال ميلاط أن السلطة لم تظلم أي مترشح.

وكشف ميلاط، أن السلطة رصدت 58349 استمارة مكررة داخل ملفات المترشحين، نصفها يعود لمترشح واحد، رفض الكشف عن هويته.