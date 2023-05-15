ميلاط: 4 مراحل لتوظيف حاملي الماجستير والدكتوراه

قال اليوم المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي “كناس ” عبد الحفيظ ميلاط، أن الخطة التي قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري لرئيس الجمهورية لتوظيف حاملي شهادة الماجستير والدكتوره. من شأنها أن توظف 90 بالمائة من حاملي هذه الشهادتين.

وقال المتحدث في إتصال مع “النهار أون لاين” أن الوزارة قبل أشهر قامت بإطلاق منصة لإحصاء حاملي الماجستير والدكتوراه. حيث أحصت أكثر من 7 آلاف من بينهم 1800 حامل لشهادة الماجستير. مشيرا إلى أن الخطة التي قدمها الوزير، جاءت بناء على أرقام مدروسة وتم تقسيم الخطة إلى أربع مراحل لفائدة حاملي الماجستير والدكتوراه.

كما أضاف ميلاط أن المرحلة الأولى تتمثل في مشاركة المعنيين في المسابقة التي ستطلقها الوزارة. والتي تم فيها فتح 5 آلاف و310 منصب منها 2500 منصب للتوظيف الخارجي. كما سيقوم حاملي الشهادات بالمشاركة في المسابقة للظفر بمنصب دائم على مستوى المؤسسات الجامعية التي ترشحوا لها. وفي حال لم يتمكن حاملي الدكتوراه والماجستير من النجاح في التوظيف. يتم توظيفهم على مستوى مراكز البحث مع الإحتفاظ بجميع إمتيازات الأستاذ الجامعي كمرحلة ثانية لخطة الوزير.

وفي حال لم يتمكن حاملي الشهادات من التوظيف على مستوى مراكز البحث يتم توظيفهم على أساس شهادة الماجستير والدكتوراه في الإدارات العمومية التابعة للوظيف العمومي. وهي الخطة الثالثة التي إقترحها الوزير حسب ذات المتحدث.

وكآخر مرحلة بالنسبة للأساتذة الذين لم يحالفهم الحظ في مؤسسات الوظيف العمومي سيتم توظيفهم عن طريق التعاقد. والإستفادة من نفس إمتيازات الأستاذ الجامعي ،علما أن التعاقد يكون آليا إلى غاية ايجاد منصب دائم .

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