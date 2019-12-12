ميلاط: 500 ألف مؤطر للإنتخابات.. وسنعلن عن نسب المشاركة في كل الولايات

قال نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عبد الحفيظ ميلاط، أنّ السلطة قد سخرت أزيد من 500 ألف مؤطر على المستوى الوطني.

وأكد ميلاط خلال الندوة الصحفية التي عقدها قبل قليل بمقر السلطة، أنه قد تم تخصيص 66 ألف مركز تصويت على المستوى الوطني.

وأضاف أنه قد تم تخصيص 427 ألف مكتب تصويت على المستوى الوطني أيضا، كما تم تسجيل حضور كل المؤطرين.

بالموازاة مع ذلك أكد ميلاط على أن العملية الإنتخابية، قد انطلقت بشكل عادي على مستوى كل مكاتب الوطني ، وتم تسجيل معلومات جد محترمة.

كما قال ميلاط بأنه سيتم الإعلان عن النسب الدقيقة و بالتفصيل بخصوص المشاركة على مستوى كل الولايات