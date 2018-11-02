“ميلانيا ترامب” تصرف مبلغا خياليا خلال 6 ساعات في القاهرة

صرفت السيدة الأولى الأمريكية، ميلانيا ترامب مبلغا خياليا، خلال إقامتها في العاصمة المصرية القاهرة، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي.

وكشفت وثائق رسمية نشرتها الصحافة الأمريكية، أن وزارة الخارجية الأمريكية دفعت ما يقارب 100 ألف دولار لفندق بالقاهرة، من أجل إقامة السيدة الأولى لمدة يوم واحد فقط.

وأوضح تقرير لموقع “كوارتز” حول الإنفاق الحكومي، أن السفارة الأمريكية في القاهرة دفعت مبلغ “95050 دولار” إلى فندق سميراميس إنتركونتينينتال يوم 30 سبتمبر الماضي، أي أسبوع قبل رحلة “ميلانيا ترامب”.

وتكلف الإقامة لليلة واحدة في ذات الفندق 164 دولار، أما الجناح الرئاسي، فإن المبيت فيه لليلة واحد تكلف 699 دولار، وحسب ذات التقرير الأمريكي، فإن المصاريف شملت كذلك الحرس الشخصي للسيدة الأولى الأمريكية.

للإشارة، فإن زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب لم تقضِ أي ليلة في الفندق، حسب ما صرحت به المتحدثة الرسمية باسمها.