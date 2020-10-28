ميلانيا تكشف سر ترامب مع تويتر

كشفت ميلانيا، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، سبب استعمال زوجها المكثف لموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وشاركت السيدة الأميركية الأولى، في تجمّع انتخابي دعماً لحملة زوجها وقالت أمام الحشد: “أنا لا أتّفق دائماً مع طريقته في قول الأمور”.

وأوضحت بخصوص استخدام زوجها لموقع تويتر بصورة مستمرة: “من المهم بالنسبة له أن يتحدّث مباشرة إلى الناس”.

ودافعت ميلانيا عن زوجها بالقول إنّ “دونالد مقاتل، هو يحبّ هذا البلد ويقاتل من أجلكم كلّ يوم، ولأول مرة في التاريخ، يمكن لمواطني هذا البلد سماع رئيسهم بشكل مباشر وفوري كل يوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها السيدة الأولى، من دون زوجها، في تجمّع انتخابي في إطار حملة إعادة انتخابه.

للإشارة، أعلنت ميلانيا ترامب، منتصف أكتوبر، شفاءها من الفيروس التاجي.