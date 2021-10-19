ميلان “بن ناصر” يسقط أمام بورتو ويقترب من توديع دوري الأبطال

سقط سهرة اليوم الثلاثاء فريق ميلان الإيطالي أمام مُضيفه بورتو البرتغالي بهدف دون رد.

المواجهة التي جرت بملعب “الدراغاو” تدخل لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

وشارك النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر أساسيا كما أكمل ال90 دقيقة من اللقاء الذي سجل هدفه الوحيد دياز في الدقيقة ال65.

وبهذه النتيجة بقي الميلان في المركز الأخير للمجموعة بدون رصيد من النقاط ليقترب من توديع دوري أبطال أوروبا.