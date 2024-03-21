ميلان لايريد المخاطرة بـ بن ناصر

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الخميس، عن مدى خطورة إصابة لاعب المنتخب الوطني ونادي ميلان، إسماعيل بن ناصر.

والذي تم تسريحه أمس الأربعاء، من تربص الخضر من قبل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، بسبب آلام طفيفة شعر بها اللاعب.

وحسب مانقله موقع “ميلان براس” المقرب من نادي ميلان الإيطالي، عن صحيفة صحيفة “كورييري ديلو سبورت”، فإن بن ناصر عاد إلى “الميلانيللو” كإجراء إحترازي.

وأكد المصدر، أن إصابة اللاعب بن ناصر، لا تبدو أنها تدعو للقلق في ظل مباريات فريقه ميلان المقبلة، والتي سيتمكن من اللحاق بها.

وأوضح المصدر، أنه سيتم في الساعات القليلة القادمة، التحقق من إمكانية لحاق اللاعب بن ناصر بمباراة فريقه المقبلة أمام فيورينتينا يوم السبت 30 مارس المقبل.