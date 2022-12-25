ميلان واثق من تجديد عقد بن ناصر !

كشف خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن النجم، إسماعيل بن ناصر، قريب من تجديد عقده مع فريقه ميلان الايطالي.

حيث تشعر إدارة الروسونيري بالثقة حيال تجديد عقد النجم الدولي الجزائري الذي ينتهي صيف سنة 2024.

وكتب فابريزيو رومانو اليوم الأحد، عبر حسابه على “تويتر”:”حدد ميلان موعدا جديدا، لاستكمال مفاوضاته مع بن ناصر لتجديد عقده، بعد اجتماع أول إيجابي بين الطرفين”.

كما أضاف:”ستستمر المفاوضات في الفترة المقبلة.. ويثق ميلان في تجديد عقد اللاعب”.