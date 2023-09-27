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الرياضة

ميلان وليفربول يهنئان الأمة الإسلامية بـ”المولد النبوي”

بقلم محمد.ل
ميلان وليفربول يهنئان الأمة الإسلامية بـ”المولد النبوي”
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هنأ كل من نادي أسي ميلان الإيطالي، وليفربول الانجليزي، الأمة الاسلامية بمناسبة احتفالات المولد النبوي.

وتستعد الأمة الاسلامية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الموافق ليوم 12 ربيع الأول 1445، وذلك غدا الخميس الـ 28 من شهر سبتمبر الجاري.

وسارع نادي ميلان لتهنئة المسلمين، بتغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “مولد نبوي سعيد لجميع جماهيرنا المسلمة”.

فيما هنئ “الريدز” المسلمين بتغريدة على حسابه عبر “تويتر”، قال فيها: ” ليفربول يتقدم بخالص تمنياته لجميع مشجعيه الذين يحتفلون بالمولد النبوي الشريف في جميع أنحاء العالم.”

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