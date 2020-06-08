“ميلان” يؤكد مرة أخرى: “بن ناصر ليس للبيع” !

الرياضة
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“ميلان” يؤكد مرة أخرى: “بن ناصر ليس للبيع” !
بقلم أمير بهلول

أكد نادي “ميلان” الإيطالي مرة أخرى، أن النجم الجزائري اسماعيل بن ناصر ليس للبيع ولن يغادر الفريق في الميركاتو المقبل.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير “نيكولو شيرا”، أن ميلان يرفض المفاوضات مع أي فريق كان للتخلي عن بن ناصر.

حيث نشر عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: ” كل شيء مؤكد الآن، نادي ميلان لا يريد بيع إسماعيل بن ناصر، ولا يمكن لأي فريق الحصول على خدماته، لأن بند الشرط الجزائي في عقده لن يصبح فعالا قبل عام 2021 “.

وأضاف: ” ميلان رفض جميع المفاوضات بشأن ابن ناصر”.

يذكر أن باريس سان جيرمان قدم عرضا ثانيا يقدر بـ 40 مليون أورو للحصول على خدمات بن ناصر.


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