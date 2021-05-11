“ميلان” يبدأ مفاوضاته مع “بن ناصر” لتمديد عقده

كشفت مصادر صحفية إيطالية، أن إدارة “ميلان” ستبدأ مفاوضاتها مع النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر” لتمديد عقده.

وأكدت ذات المصادر، أن إدراة “الروسونيري” تضع أمر تجديد عقد “بن ناصر“، أولوية كبيرة للفريق.

وحسب ما جاء في الصحف الإيطالية، فإن “مالديني” سيباشر مفاوضاته مع النجم الجزائري مباشرة بعد نهاية الكالتشيو.

فلن يترك “مالديني” أن يذهب “بن ناصر” في عطلة دون حسم أمر تجديد عقده مع رفع راتبه السنوي بالإضافة إلى رفع بند فسخ العقد.

فبإمكان “المايسترو” مغادرة “ميلان” في الصائفة الحالية مقابل 50 مليون أورو للأندية غير الإيطالية.