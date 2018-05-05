ميلان يبعث بمحمد فارس للسيري “ب” !!

سقط رسميا أمسية اليوم اللاعب الدولي الجزائري “محمد فارس” رفقة فريقه “هيلاس فيرونا” للدرجة الثانية الإيطالية بعد الخسارة ضد “ميلان”.

برباعية كاملة مقابل هدف وحيد في الجولة ال36 من الكالتشيو.

ويأتي سقوط هيلاس بعد تجمد رصيده عند النقطة ال25 في المركز ال19 وما قبل الأخير قبل جولتين فقط من النهاية.

وشارك محمد فارس في التشكيلة الأساسية لفريقه في منصب ظهير أيسر قبل أن يقوم المدرب بتغييره في الدقيقة ال76.

وبهذا يتأكد قرب رحيل لاعب الخضر عن فريقه الحالي خاصة في ظل العروض الكثيرة التي تلقاها من أندية إيطالية كبيرة.