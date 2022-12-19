ميلان يتحرك في كل الاتجاهات لحسم مُستقبل بن ناصر !

تتحرك إدارة ميلان الايطالي في كل الاتجاهات من أجل حسم مُستقبل النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر.

حيث أفادت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم، عن اقتراب “إسما” أكثر من أي وقت مضى من حسم مستقبله بالمواصلة مع ميلان.

كما ذكرت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أن الأخبار القادمة من معسكر الروسونيري بدبي، والمتعلقة بتجديد عقد اللاعب تبعث على التفاؤل.

قبل أن يُضيف ذات المصدر أن الاهتمام المُتزايد من الأندية الكبيرة ببن ناصر دفع ميلان إلى تغيير سياستها المالية.

حيث عرضت على، بن ناصر، راتبا يتجاوز 4 ملايين أورو سنويا، ما يجعله صاحب الراتب الأعلى في الفريق رفقة ثيو هيرنانديز.

ولا تُريد الإدارة التفريط في خدمات بن ناصر، باعتباره جزء أساسيا من مشروع الفريق الذي ستُكثف المفاوضات مع وكيل أعماله بداية من الـ21 ديسمبر.