ميلان يتحرك لتمديد عقد بن ناصر

يُريد مسؤولو فريق ميلان الايطالي تجديد عقود بعض نجوم الفريق يتقدمهم النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” كشفت أن ميلان يجري حاليا محادثات مع إسماعيل بن ناصر من أجل تجديد عقده خلال الفترة المُقبلة.

وأضافت أنه بالرغم من أن عقد “إسما” ينتهي في صيف 2024، إلا أن الروسونيري في عجلة من أمره لتمديد عقد “المُحارب”.

وختمت الصحيفة إلى أن ميلان يريد توقيع بن ناصر لعقد جديد يمتد الى غاية 2026 مؤكدة أن المحادثات الأولية قد بدأت.

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وأبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، سعادته بالفوز الذي حققه رفقة الخضر، اليوم الجمعة، أمام منتخب جيبوتي

ونشر بن ناصر، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، عقب مباراة جيبوتي، كتب فيها: “تحيا الجزائر، فخور بهذا المنتخب”.

كما أضاف نجم المنتخب الوطني، بخصوص المباراة المقبلة أمام بوركينا فاسو: “نحافظ على تركيزنا لمباراة يوم الثلاثاء”.

يذكر أن المنتخب الجزائري فاز على جيبوتي بـ4-0، وسيواجه يوم الثلاثاء المقبل منتخب بوركينا فاسو، بملعب “تشاكر” بالبليدة.