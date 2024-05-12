ميلان يتغنى بمستويات بن ناصر

أشادت إدارة نادي أسي ميلان الايطالي، بالمستويات الكبيرة التي قدمها لاعبها الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، أمام كالياري.

وكان بن ناصر، قد قاد “الروسونيري” أمس السبت، لانتصار كبير بنتيجة 5-1، على الضيف كالياري، هو الأول من نوعه بعد شهر بالتمام من دون انتصار.

وقدم لاعب الخضر، الذي حمل شارة القائد، مستويات كبيرة. بتسجيله هدف السبق لميلان، والأول له هذا الموسم، إلى جانب تقديمه تمريرة حاسمة في ذات اللقاء.

وأطلق الحساب الرسمي للنادي “اللومباردي” تغريدة على منصة “إكس”. تغنى من خلالها بإحصائيات بن ناصر، خلال لقاء أمس، والمتمثلة في تسجيله هدفا وفوزه بـ 9 صراعات. إلى جانب وصول تمريراته الصحيحة إلى نسبة 95%.

كما أرفق نادي ميلان الإيطالي، هذه الاحصائيات بعبارة: “لاعبنا الجزائري مايسترو الوسط.”