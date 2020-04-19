ميلان يحدد موقفه من اهتمام البي أس جي بخدمات بن ناصر

أوضحت إدارة نادي آسي ميلان الإيطالي، موقفها، بخصوص رغبة باريس سان جيرمان، في التعاقد مع الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وكشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، اليوم الأحد، أن فكرة تخلي إدارة الروسونيري، عن بن ناصر، غير مطروحة تماما، في الوقت الحالي.

وأضاف ذات المصدر، أن الدولي الجزائري، يعتبر قطعة أساسية في مخطط ملاك النادي الإيطالي، الساعي لبناء فريق قوي الموسم المقبل.

ومن جهة أخرى، فإن مبلغ 30 مليون أورو، يعتبر قليل جدا، لإقناع إدارة الميلان، في التخلي عن نجمها الجزائري، رغم دفع هذه الأخيرة 16 مليون أورو فقط، لاستقدامه من امبولي، الموسم الماضي.