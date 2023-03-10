ميلان يحسم مستقبل ياسين عدلي!

حسمت إدارة نادي أسي ميلان الإيطالي، مستقبل لاعبها الفرانكو جزائري، ياسين عدلي، الذي كلف خزينة الفريق 8 ملايين أورو، صيف 2021 بعقد يمتد إلى صيف 2026.

وكشفت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، بأن مسؤولي “الروسونيري” باشروا التخطيط للموسم المقبل مبكرا، وقرروا التخلي عن خدمات الثنائي سيرجينو دست وياسين عدلي.

وبعكس اللاعب الأمريكي، دست، الذي سيعود إلى ناديه الأصلي برشلونة الاسباني مع نهاية فترة إعارته، فإن ميلان يخطط، -حسب الصحيفة الإيطالية – لإعارة عدلي، من أجل منحه فرصة أكبر للعب، باعتبار أنه لا يحظى بثقة بيولي، بعدما شارك في 121دقيقة منذ بداية الموسم.

يذكر أن اللاعب السابق لنادي بوردو الفرنسي، يتواجد ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لتدعيم الخضر، خلال الفترة المقبلة، غير أن وضعيته مع ميلان، قد تؤجل قدومه للمنتخب الوطني في الوقت الراهن.