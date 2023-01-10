ميلان يحسم مفاوضات تجديد عقد بن ناصر

كشفت وسائل إعلامية إيطالية عن حسم نادي ميلان الإيطالي مفاوضات تجديد عقد لاعبه الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر.

وحسب ماورد في تقرير الموقع الإيطالي “توتو سبورت“، فإن من المرتقب أن يتم الإعلان عن التجديد بعد غد الخميس.

وأوضح المصدر، أن العقد الجديد سيدوم لغاية 2027، وبراتب صافي بـ4 ملايين أورو.

بالإضافة لشرط جزائي قُدر بمبلغ 50 مليون أورو، والذي لا يمكن تفعيله إلا اعتبارًا من صيف 2024 في أول 10-15 يومًا من شهر جوان .