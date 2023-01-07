ميلان يحسم ملف تجديد عقد بن ناصر

حسمت إدارة ميلان الايطالي ملف تجديد عقد النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، في انتظار التوقيع الرسمي.

وأعلن خبير سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو اليوم السبت أن إدارة ميلان نجحت في التوصل لاتفاق كامل مع وكيل أعمال “إسما”.

كما أضاف الايطالي الشهير عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:”العقد الجديد بين الطرفين سيمتد حتى جوان من عام 2027″.

وختم:”سوف يتم توقيع العقود خلال الأيام المقبلة.. والشرط الجزائي في عقد بن ناصر سيكون بقيمة 50 مليون أورو”.