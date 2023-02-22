ميلان يدرس إعارة عدلي لرفع قيمته التسويقية

كشفت تقارير صحفية إيطالية صادرة اليوم الأربعاء، بأن إدارة نادي أسي ميلان، تدرس إمكانية إعارة لاعبها الفرانكو جزائري، ياسين عدلي، بهدف رفع قيمته التسويقية.

وأفادت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” بأن إدارة النادي اللومباردي، يفكر بجدية في إعارة عدلي، من أجل منحه فرصة لكسب المنافسة مع فريق آخر، في انتظار بيعه مستقبلا.

ولم يظهر عدلي القادم من بوردو الفرنسي، سوى في 4 لقاءات مع ميلان، جمع خلالها 114 دقيقة فقط منذ بداية الموسم الجاري.

وأكدت الصحيفة الإيطالية الشهيرة، بأن صفقة عدلي كلفت خزينة “الروسونيري” 10 ملايين أورو، وهو ما يجعل مسؤولي الفريق يسعون جاهدين لتعويض هذه القيمة.

مشيرة إلى أن ميلان سيلجأ إلى إعارة عدلي، الذي ارتبط اسمه بتدعيم تشكيلة الخضر، من أجل رفع قيمته التسويقية وبيعه فيما بعد، أو إعادته في حال نجح في التألق مع النادي الذي سيلتحق به صيفا.