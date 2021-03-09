ميلان يدعم “أوناس” ويُدافع عنه !

الرياضة
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ميلان يدعم “أوناس” ويُدافع عنه !
بقلم أمير بهلول

نشر نادي “كروتوني” بيانا رسميا يندد فيه بالتهديدات والرسائل العنصرية التي تلقاها النجم الجزائري “أدم أوناس”.

كما قام نادي “ميلان” هو الآخر بالدفاع على “أوناس” حيث نشر عبر حسابه الرسمي في التويتر تغريدة جاء فيها:

“نحن نقف بجانب أدم أوناس، ونحن نعارض كل أشكال التمييز”.

يذكر أن اللاعب الجزائري تلقى تهديدات بالقتل ورسائل عنصرية على خلفية تجسيله هدف عالمي في شباك “تورينو”.


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