ميلان يدعم “أوناس” ويُدافع عنه !

كما قام نادي “ميلان” هو الآخر بالدفاع على “أوناس” حيث نشر عبر حسابه الرسمي في التويتر تغريدة جاء فيها:

“نحن نقف بجانب أدم أوناس، ونحن نعارض كل أشكال التمييز”.

يذكر أن اللاعب الجزائري تلقى تهديدات بالقتل ورسائل عنصرية على خلفية تجسيله هدف عالمي في شباك “تورينو”.

We stand by Adam Ounas. We stand against any form of discrimination.

Al fianco di Ounas contro ogni forma di discriminazione#WeRespAct https://t.co/ifMvlbVKs7

— AC Milan (@acmilan) March 8, 2021